Остин, США, , 02:41 — REGNUM

Апелляцию в минфин США подала корпорация ExxonMobil на решение суда о штрафе в два миллиона долларов из-за сделки с компанией «Роснефть», сообщает Law360.

Уточняется, что апелляция подана в суд штата Техас. В заявлении сказано, что компания не виновна в нарушении американского закона об антироссийских санкциях, так как в момент совершения сделки ExxonMobil с «Роснефтью» сама российская компания не была под санкциями — только её глава Игорь Сечин.

Напомним, ExxonMobil была оштрафована по суду два года назад. Американская компания сразу заявила о неправомочности вердикта.

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