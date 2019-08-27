Бишкек, , 00:26 — REGNUM

По итогам 2019 года объем валового внутреннего продукта Киргизии должен будет составить 600 млрд 587,4 млн сомов (около 564,6 млрд рублей), а рост экономики — 4%. Об этом говорится в докладе министерства финансов «Основные направления фискальной политики на 2020 — 2022 годы».

Также, согласно прогнозам правительственных аналитиков, в 2020 году ВВП республики увеличится на 5% и достигнет 667 млрд 62 млн сомов (627 млрд рублей). В 2021 году — вырастет на 3,4% и составит 708 млрд 363,8 млн сомов (около 665,9 млрд рублей). А в 2022 году — вырастет на 4,7% и составит 756 млрд 572,8 млн сомов (около 711,2 млрд рублей).

Темпы реального прироста выпуска валовой продукции в промышленности в 2019 гду прогнозируются на уровне 5%, в 2020 году — 4,6%, в 2021 году — лишь 1,6% и в 2022 году — 7,6%.

В сельском хозяйстве в 2019 году — увеличение на 3%, в 2020 году — на 3,7%, в 2021 и 2022 годах — на 3,3%.