Прага, , 23:29 — REGNUM

Правительство Чехии установило квоты по приему иностранной рабочей силы для отдельных стран. Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тыс. человек в год. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба правительства Чехии.

Перчатки Ляшко Юрий © ИА Красная Весна

Сообщается, что чешское правительство утвердило три вида программ для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельское хозяйство республики. Первая программа касается привлечения ведущего и научного персонала, вторая — высококвалифицированных работников, третья — квалифицированных работников.

Первые две программы не содержат каких-то ограничений и предусматривают участие всех посольств Чехии. В рамках третьей программы устанавливаются квоты на прием иностранной рабочей силы для отдельных государств.

Украина получила наибольшую квоту — до 40 тыс. человек в год. Связано это с языковой и культурной близостью граждан обеих стран.