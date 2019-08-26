Псков, , 21:06 — REGNUM

Туристический маршрут «Ганзейский путь» (Via HanseaticaPlus) хотят расширить до Санкт-Петербурга и городов Эстонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Пскова по итогам рабочей встречи по проекту, которая состоялась в Выборге Ленинградской области.

Туристы (cc) pixel2013

Проект предусматривает расширение туристического маршрута — из Санкт-Петербурга через Выборг и Псков по направлению в города Раквере и Вильянди в Эстонии. В каждом городе, входящем в «Ганзейский путь», планируется установить информационные таблички о проекте и ключевых городских объектах.

Презентация проекта состоялась в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в июне 2019 года. Для этого был разработан специальный квест по «ганзейскому Пскову» — он пользовался таким спросом, что проект решили повторить на Днях туризма 27−28 сентября.

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Проект расширения туристического маршрута «Ганзейский путь» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014—2020 годов и финансируется Россией, Эстонией и Европейским союзом. Бюджет всего проекта составляет около 36,5 млн рублей, 10% из которых — софинансирование партнеров. Псковская часть проекта составляет 2,7 млн рублей, включая софинансирование администрации Пскова в размере около 270 тыс. рублей.