Москва, , 20:58 — REGNUM

Минэкономразвития России понизило свой прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом сообщил на брифинге 26 августа глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, оценка роста доходов была пересмотрена в связи с тем, что прогноз по показателям социальной сферы на 2019 год «был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями».

При этом в 2020 году Минэкономразвития по-прежнему ожидает роста доходов населения на уровне 1,5%, а к 2024 году прогнозирует ускорение темпов их роста до 2,4%.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов в стране.

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