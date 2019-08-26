Париж, , 19:50 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что Китайская Народная Республика в результате торговой войны с Соединенными Штатами уже потеряла три миллиона рабочих мест. Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай уже потерял три миллиона рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше трех миллионов рабочих мест», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговая война между Китаем и США, начатая Трампом с целью ослабления КНР и возвращения американских капиталов обратно в страну, не утихает.

В качестве ответной меры власти Китая недавно ввели дополнительные пошлины на ввоз американских товаров на общую стоимость в $75 млрд в год. Пошлинами обложили 5078 наименований товаров из США, в том числе различные виды сои и сырую нефть.

Трам ответил на это ещё большим повышеним пошлин на китайские товары. Если раньше он планировал установить пошлины в 10% на группу товаров из Китая общей стоимость в $300 млрд, а также на 25% на группу товаров общей стоимостью в $250 млрд, то теперь это будет 15 и 30% соответственно.