Душанбе, , 19:33 — REGNUM

Гуманитарную помощь Таджикистану за 7 месяцев 2019 года оказали 47 стран ближнего и дальнего зарубежья. По стоимости предоставленной помощи большая часть приходится на Россию — 34,8%. Следом идёт Китай, удельный вес которого среди стран-доноров в отчётный период составил 30,7%, а также Швейцария (8%) и Индия (3,8).

Всего же, по данным агентства по статистике страны, в Таджикистан с января по июль 2019 года поступило 13,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. Традиционно, в основном это мука, растительное масло, лекарства и медикаменты.

Сумма предоставленной стране помощи в указанный период составила $35,4 млн.