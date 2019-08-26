Великий Новгород, , 19:03 — REGNUM

В Новгородской области за семь месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 131,9 тыс. кв метров жилья, при этом наибольший объём приходится на индивидуальных застройщиков. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, из 834 новых домов 829 — частные.

«Доля индивидуального домостроения составила 73,6%, что выше уровня января-июля 2018 года на 4,9%», — отметили в Новгородстате.

При этом, если по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, строительство жилья в целом по области уменьшилось на 1,3%, по индивидуальным застройщикам наблюдается рост — на 5,7%.

В ведомстве сообщили, что наибольшее количество новых жилых площадей приходится на Новгородскую агломерацию — Великий Новгород и Новгородский район. В двух районах Новгородской области — Волотовском и Марёвском — в 2019 году не построили ни одного нового дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Новгородской области было введено в эксплуатацию более 264 тыс. кв. м. жилого фонда, что на 14,5% больше, чем в 2017 году.