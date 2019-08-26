Москва, 26 августа 2019, 18:46 — REGNUM
Превышения концентрации инертных газов в воздухе Северодвинска минимальны и не несут угрозы здоровью населения. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. «Да, концентрация инертных газов в атмосфере была несколько выше, чем обычный фон, но это не какое-то существенное превышение, превышение было минимальным. И тогда, и сейчас никакой угрозы здоровью населения не было и нет», — отметил он.
Напомним, ранее Росгидромет сообщал о выявлении «короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция» после ЧП на военном полигоне в Неноксе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа во время испытаний на полигоне в Архангельской области произошел взрыв и пожар. Пятеро сотрудников Росатома и двое военнослужащих погибли.