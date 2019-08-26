Вашингтон, , 18:10 — REGNUM

«Продолжающиеся торговые войны, которые угрожают погрузить мир в опасную рецессию, оказались в центре дискуссий на саммите G-7, проходившем в Биаррице, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Хозяин, принимавший семь демократических держав с ведущей экономикой, Эммануэль Макрон, попытался вчера добиться умиротворения, прежде всего, от своего американского коллеги Дональда Трампа и настоятельно призвал остальных лидеров искать решение в духе взаимодействия. Британский премьер-министр Борис Джонсон также сообщил о своей готовности ходатайствовать перед Трампом об уменьшении давления на Китай».

Своим мнением насчет торговых войн поделился и уходящий председатель Европейского совета Дональд Туск, постоянный гость «большой семерки». На его взгляд, этот саммит стал «сложной проверкой на единство и солидарность».

Туск предупредил о риске, которому тарифная политика Трампа подвергнет европейскую и мировую экономику, если будет по-прежнему использоваться в качестве инструмента. Поляк также дал понять, что значительная часть полемики может быть связана с предвыборной кампанией американского лидера, который надеется на переизбрание в 2020 году. При этом Туск признал, что экономическая агрессивность Китая тоже представляет собой проблему.

«Наболевших вопросов планетарного уровня столько, а подходы к их решению столь различны, что формат G7 (с участием Соединенных Штатов, Канады, Японии, Германии, Великобритании, Франции и Италии) выглядит сегодня недостаточным по всем меркам, — резюмирует La Vanguardia. — Есть трое невидимых приглашенных, о которых все говорят: Китай (из-за торговых войн и международного влияния), Россия (из-за положения ядерной сверхдержавы и роли в украинском, сирийском и иранском кризисе) и Бразилия (из-за климатических изменений и беспрецедентного обезлесивания бассейна Амазонки)».