Вашингтон, 26 августа 2019, 18:10 — REGNUM
«Продолжающиеся торговые войны, которые угрожают погрузить мир в опасную рецессию, оказались в центре дискуссий на саммите G-7, проходившем в Биаррице, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Хозяин, принимавший семь демократических держав с ведущей экономикой, Эммануэль Макрон, попытался вчера добиться умиротворения, прежде всего, от своего американского коллеги Дональда Трампа и настоятельно призвал остальных лидеров искать решение в духе взаимодействия. Британский премьер-министр Борис Джонсон также сообщил о своей готовности ходатайствовать перед Трампом об уменьшении давления на Китай».
Своим мнением насчет торговых войн поделился и уходящий председатель Европейского совета Дональд Туск, постоянный гость «большой семерки». На его взгляд, этот саммит стал «сложной проверкой на единство и солидарность».
Туск предупредил о риске, которому тарифная политика Трампа подвергнет европейскую и мировую экономику, если будет по-прежнему использоваться в качестве инструмента. Поляк также дал понять, что значительная часть полемики может быть связана с предвыборной кампанией американского лидера, который надеется на переизбрание в 2020 году. При этом Туск признал, что экономическая агрессивность Китая тоже представляет собой проблему.