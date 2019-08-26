Париж, , 18:08 — REGNUM

Дональд Туск, уходящий председатель Совета Европы, сделал «строгое предупреждение» американскому президенту Дональду Трампу, защищая французские вина и налоговую политику Эммануэля Макрона. Об этом сообщает испанское издание ABC, описывая итоги прошедшего саммита G7.

Трамп в качестве «веселого и многообещающего» пролога назвал «дурацким» решение Макрона обложить налогами интернет-гигантов, т.н. GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), и заявил о своей готовности поднять в США тарифы на французские вина. Макрон отстаивает налоговый суверенитет Франции, пытаясь «перетянуть» на свою сторону других членов Евросоюза и создать общий «налоговый фронт» против GAFA. Дебаты были временно отложены до заседания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но Туск захотел внести свою лепту в атмосферу кризиса, нависшую над G7, как «ядовитые облака», и заступил дорогу Трампу, пишет ABC.

«Если Соединенные Штаты обложат пошлинами французские вина, Европейский союз ответит в той же манере, защищая входящую в него страну», — провозгласил Туск. Он также добавил: «Хотя последнее, что нам нужно, это конфронтация, особенно с нашим лучшим союзником — США, мы вынуждены быть готовыми к этому сценарию». Подобных словесных перепалок на саммите было много: каждый участник G7 стремился продемонстрировать свою позицию посреди «ядовитых испарений» полудюжины глобальных войн, далеко не только торговых.