Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM

На Среднем Урале за время работы региональной межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков завершено строительство 16 домов и восстановлены имущественные права 3330 свердловчан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Планируется, что до конца 2019 года поддержка будет оказана 705 гражданам на восьми долгостроях», — уточнили в департаменте.

Напомним, что межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков работает в Свердловской области с августа 2017 года.

Отметим, что по итогам 2018 года при участии комиссии завешено строительство десяти долгостроев, а квартиры в них получили 2490 свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа завершилось строительство 17-этажного долгостроя в Первоуральске. Более 100 дольщиков жилья получили в нём свои квартиры.

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