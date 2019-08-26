Екатеринбург, 26 августа 2019, 17:43 — REGNUM
На Среднем Урале за время работы региональной межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков завершено строительство 16 домов и восстановлены имущественные права 3330 свердловчан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков работает в Свердловской области с августа 2017 года.
Отметим, что по итогам 2018 года при участии комиссии завешено строительство десяти долгостроев, а квартиры в них получили 2490 свердловчан.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа завершилось строительство 17-этажного долгостроя в Первоуральске. Более 100 дольщиков жилья получили в нём свои квартиры.
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