Москва, 26 августа 2019, 17:30 — REGNUM
В понедельник, 26 августа, победители второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — начали подготовку к восхождению на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус. Инициаторами мероприятия выступили сообщество победителей конкурса — клуб Лидеров России «Эльбрус» — и платформа «Россия — страна возможностей».
Цель проекта «Восхождение на Эльбрус» — командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных высокогорных условиях и возможность для неформального общения участников клуба «Эльбрус». Первое восхождение состоялось в 2018 году, участие в нем приняли победители первого сезона конкурса «Лидеры России». В этом году в восхождении принимают участие победители конкурса «Лидеры России» 2019 года.
Первым этапом (26−29 августа) станет акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. Затем, 30 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, откуда после двух дней подготовки начнется их восхождение непосредственно к вершине Эльбруса.
Участники уже прошли серьезную спортивную подготовку и получили необходимое горное снаряжение. На восхождении их будут сопровождать инструкторы 1-й категории, мастера-спорта по альпинизму. В воскресенье, 25 августа, победители конкурса получили полный инструктаж от мастера спорта по альпинизму, инструктора первой категории Александра Расторгуева. Также для них прочитал лекцию по безопасности мастер спорта по альпинизму, дважды обладатель титула «Снежный барс» Александр Яковенко.
Читайте также: Член клуба «Эльбрус»: «Когда команда поднимается в гору, то каждый — лидер»