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В понедельник, 26 августа, победители второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — начали подготовку к восхождению на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус. Инициаторами мероприятия выступили сообщество победителей конкурса — клуб Лидеров России «Эльбрус» — и платформа «Россия — страна возможностей».

Подготовка к восхождению © Пресс-служба клуба «Эльбрус»

Цель проекта «Восхождение на Эльбрус» — командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных высокогорных условиях и возможность для неформального общения участников клуба «Эльбрус». Первое восхождение состоялось в 2018 году, участие в нем приняли победители первого сезона конкурса «Лидеры России». В этом году в восхождении принимают участие победители конкурса «Лидеры России» 2019 года.

«Отмечу, что и идея восхождения на самую высокую точку России и Европы, и идея создания клуба «Эльбрус» принадлежат самим «Лидерам России». Для нас важно, чтобы после участия в наших проектах конкурсанты продолжали общаться, выступали с различными инициативами, поддерживали друг друга, запускали свои проекты. Мы поддерживаем такое взаимодействие и сотрудничество, ведь они формируют сообщество профессионалов и талантов в нашей стране, способствуют развитию горизонтальных связей между участниками и победителями проектов платформы», —прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Подготовка к восхождению © Пресс-служба клуба «Эльбрус»

Первым этапом (26−29 августа) станет акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. Затем, 30 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, откуда после двух дней подготовки начнется их восхождение непосредственно к вершине Эльбруса.

«Участие в конкурсе «Лидеры России» можно сравнить с восхождением на Эльбрус. Требуется мобилизация сил, знаний, нужна хорошая подготовка и самое главное — мотивация и команда единомышленников. Конкурс и победа в нем — высшее признание в сфере управления, а восхождение на Эльбрус — покорение самой высокой горной вершины нашей страны. Клуб «Эльбрус» был создан в прошлом году и стал площадкой, которая объединяет единомышленников, позволяет сообща решать разные задачи, запускать социально значимые проекты и реализовывать инициативы. Восхождение победителей конкурса нового сезона стало ежегодной традицией Клуба», — отметила председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России», помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.

Подготовка к восхождению © Пресс-служба клуба «Эльбрус»

Участники уже прошли серьезную спортивную подготовку и получили необходимое горное снаряжение. На восхождении их будут сопровождать инструкторы 1-й категории, мастера-спорта по альпинизму. В воскресенье, 25 августа, победители конкурса получили полный инструктаж от мастера спорта по альпинизму, инструктора первой категории Александра Расторгуева. Также для них прочитал лекцию по безопасности мастер спорта по альпинизму, дважды обладатель титула «Снежный барс» Александр Яковенко.

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