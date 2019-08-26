Урумчи, Китай, , 17:22 — REGNUM

В рамках кампании по противодействию бедности в сельских регионах, в 2019 году за семь месяцев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) были отремонтированы более 146 тысяч домов малообеспеченных семей, сообщает 26 августа Синьхуа со ссылкой на местные власти региона

В целом же власти Синьцзяна при поддержке центральных властей КНР планируют до конца 2019 года отремонтировать в общей сложности свыше 200 тысяч таких домов. Ещё вдвое больше — 400 тысяч домов — за этот период были снесены, а жители переселены в благоустроенное жилье.

Центральным бюджетом на 2019 год на эти цели в Синьцзяне выделено 2 млрд юаней (около 282 млн долларов). При этом ещё почти 2 млрд юаней было выделено 32 обедневшим регионам страны уездного уровня в этом и других автономных районах, что составило 92% общего объема выделенных для этого бюджетных средств.