Калининград, 26 августа 2019, 17:01 — REGNUM
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области сегодня, 26 августа, огласило список основных магистралей, которые будут отремонтированы в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что продолжится ремонт трассы «Калининград-Полесск» (планируется отремонтировать участок протяжённостью в 22 км). «Советск — Гусев» протяженностью 46,7 км и участка дороги «Калининград — Зеленоградск».
В 2019 году ведется ремонт семи областных дорог. Ремонты проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».