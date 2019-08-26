Ульяновск, , 17:00 — REGNUM

В Ульяновской области планируют наделить новыми полномочиями региональную счётную палату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Сергей Морозов предлагает наделить счётную палату законотворческими функциями и полномочиями проводить проверку исполнения муниципальных бюджетов. Эти меры планируется принять с целью повышения эффективности расходов в муниципальных образованиях, чтобы «не допустить излишней траты». Кроме того, на ведомство могут возложить ответственность за мониторинг исполнения национальных проектов в Ульяновской области и наделить полномочиями по законодательным инициативам.

По официальным данным, в I полугодии 2019 года собственные доходы регионального бюджета выросли на 6,1% и достигли 22,5 млрд рублей, с учетом безвозмездных поступлений доходы составили 27 млрд рублей. Израсходовано 29,9 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в размере 2,9 млрд рублей. Реализуется 20 государственных программ.