Вильнюс, , 16:58 — REGNUM

Появление нового латвийского-эстонского игрока на прибалтийском рынке молочной продукции либо обострит конкуренцию, либо простимулирует увеличение производства сырого молока, сообщает новостное агентство BNS.

Главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас придерживается мнения, что совместное молокоперерабатывающее предприятие Латвии и Эстонии в долгосрочной перспективе станет причиной увеличения конкурентной борьбы между литовскими предприятиями.

Причина в том, что большую часть молока литовские компании закупают у фермеров Латвии — в 2018 году 307,9 тыс. тонн и Эстонии — 140,6 тыс. тонн. Экономист считает, что это повлечет за собой рост закупочных цен на молоко во всех прибалтийских странах как минимум на 1−2 цента.

Главы же молокоперерабатывающих компаний в Литве не видят никакой угрозы в строительстве подобного завода. Они наоборот уверены, что это приведет к увеличению производства сырьевого молока среди фермеров. Например, по мнению гендиректора литовской Rokiškio suris Далюса Трумпы, из-за уже существующей на рынке высокой конкуренции в странах Прибалтики возникновения нового игрока существенно не изменит ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эстонии кооператив по производству молока «Пиена цельш» из Латвии построит молокоперерабатывающий завод, объединившись с эстонским кооперативом E-Piim.

Общая стоимость проекта — 100 млн евро, а сроки постройки — 1 год. По плану, на заводе будет перерабатываться примерно четверть общего объема молока, производимого в Латвии и Эстонии.

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