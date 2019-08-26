Москва, , 16:57 — REGNUM

Власти Новгородской области ведут переговоры с Высшей школой народных искусств о создании филиала в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 26 августа, на совещании о современном развитии народных художественных промыслов, которое провёлминистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, регион обратился в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации за поддержкой в этом вопросе. Сейчас, по словам Никитина, в Новгородской области работает 20 учреждений, деятельность которых направлена на поддержку народных художественных промыслов и ремёсел.

Всего в регионе работают более 500 мастеров, пропагандирующих 40 видов ремесел и направлений декоративно-прикладного творчества. Это плетение из бересты и лозы, резьба и роспись по дереву, вышивка и вязание, керамика и гончарное дело. Что касается производств, «полноценное и сильное» есть только на фабрике «Крестецкая строчка».

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Новгородский губернатор отметил, что в регионе также традиционно изготавливали фарфоровые изделия и занимались медным литьём. Власти видят своей задачей, чтобы и эти объекты попали в федеральны реестр.

Напомним, в 2018 году в Новгородской области принят областной закон, предусматривающий поддержку народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.

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