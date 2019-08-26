Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM

Если общий экономический уровень, как в России в последние годы, практически не растет, то неоткуда взяться и росту реальных доходов граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 августа, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил о том, что реальные доходы граждан страны растут медленно и это вызывает беспокойство. Также президент отметил, что следует добиваться более динамичного и более устойчивого роста экономики в целом.

«Медленный рост реальных доходов населения и медленный рост экономики в целом — это одна и та же проблема. Если экономика, как в России в последние годы, не растет вообще или растет очень незначительно, то откуда взяться росту реальных доходов?

Для повышения уровень реальных доходов нужно делать то же самое, что требуется в наших условиях для ускорения развития экономики в целом. Нужно улучшение инвестиционного климата, стимулирование к открытию бизнеса.

Предприниматели должны хотеть приходить в нашу экономику и не должны хотеть из нее уходить. Это цель, которая не может быть достигнута быстро», — отметил Александр Скоробогатов.