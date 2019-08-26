Санкт-Петербург, 26 августа 2019, 16:52 — REGNUM
Если общий экономический уровень, как в России в последние годы, практически не растет, то неоткуда взяться и росту реальных доходов граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 августа, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания президента России.
Как сообщалось ранее, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил о том, что реальные доходы граждан страны растут медленно и это вызывает беспокойство. Также президент отметил, что следует добиваться более динамичного и более устойчивого роста экономики в целом.