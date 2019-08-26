Абакан, , 16:43 — REGNUM

На сегодняшний день долги в Хакасии превысили 590 млн рублей. Согласно договоренности «Россети Сибирь» и Правительства Хакасии планировалось подписание графика реструктуризации задолженности и оплата текущих платежей предприятиями ЖКХ в размере 100%, сообщается на сайте ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Вместе с тем реальных действий по урегулированию вопросов задолженности со стороны хакасских властей так и не наблюдается. Эта ситуация вынуждает энергетиков начать отключения.

Платежная дисциплина жилищно-коммунальной сферы региона настолько низкая, что, к примеру, из начисленных 86,9 млн рублей за потребленные в июне и июле энергоресурсы коммунальщики заплатили только 27,7 млн рублей.

Подобная отрицательная динамика вынудила «Россети Сибирь» в Хакасии перейти к крайним мерам, позволяющим снижать неоплачиваемый отпуск электроэнергии. Ряд предприятий ЖКХ — самых крупных должников — уведомили о возможных ограничениях энергоснабжения.

Сложившаяся ситуация с неплатежами в Хакасии негативно отражается на деятельности энергопредприятия, поступления за потребленную электроэнергию не покрывают даже основные затраты на приобретение ресурсов на оптовом рынке, оплату за передачу электроэнергии по единой национальной электросети, на ремонты энергообъектов перед новым осенне-зимним сезоном, а также на налоговые и страховые отчисления, покрытие процентов за обслуживание кредитов.

Политолог Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил уверенность, что причины кризиса кроются в том, что правительство Хакасии «совершенно пустило на самотек эту проблему».

«Этой проблемой не занимаются всерьез. На мой взгляд, в правительстве Хакасии сегодня занимаются дележом полномочий, и мне до сих пор непонятно, кто же отвечает за ЖКХ в республиканском Совете министров. Есть Константин Харисов, который ведет эту тему, и Юрий Курлаев, который, вроде бы, тоже ведет эту тему. Оба — заместители Валентина Коновалова, главы региона. Но кто реально отвечает за ЖКХ — сложно понять. И пока в правительстве Хакасии происходят происходят такие непонятные вещи, и проблемы не будут решаться» — подчеркнул эксперт.

При этом в Хакасии в рамках договоренностей Сергея Меняйло с руководством компании «Россети Сибирь», ограничения на объектах ЖКХ не вводились в течение всего периода подготовки к ОЗП. В то время как в других регионах Сибири из-за долгов периодически ограничивалось и продолжает ограничиваться электроснабжение должников. В частности, в соседнем Алтайском крае отключены более 300 котельных, в Новосибирской области — 216, в Омской области — 155, в Кемеровской области — 80 котельных