Таллин, , 16:35 — REGNUM

Резкий скачок количества российских туристов в Эстонии в мае 2019 года предположительно связан с визитом президента Керсти Кальюлайд в Москву, где она встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал Айн Кяпп, глава компании, управляющей таллинскими гостиницами, сообщает Postimees.

По словам Кяппа, опрошенные российские туристы в отелях Таллина раскрыли причину неожиданной популярности эстонского направления для путешествий: встреча Кальюлайд и Путина была «одобряющим сигналом».

«Встречу осветили как хорошее дело. Никаких крупных скандалов это ни с одной стороны не вызвало. И это сразу хорошо повлияло на туризм», — пояснил бизнесмен.

Выявленная связь между двумя событиями, по мнению руководителя Эстонского союза гостиниц и ресторанов Маарики Лийвамяги, «мысль интересная, но никаких исследований по этому поводу не проводилось».

Другой гостиничный предприниматель Феликс Мягус, называет связь между встречей на высшем уровне и ростом потока туристов из России «сомнительной» и видит причину скорее в каком-то культурном или спортивном мероприятии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период январь-июль 2019 года граждане РФ совершили более 21 млн заграничных поездок, из них около 886 тыс. были в Эстонию. В связи с чем эстонское направление по количеству совершенных поездок оказалось на 7-ом месте, обогнав Германию, Таиланд и Грузию.

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