Махачкала, , 16:38 — REGNUM

Социальные объекты на сумму более 1,5 млрд рублей планируется построить в четырех районах Дагестана в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Их возведение начнётся в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства республики.

В рамках госпрограммы планируется построить детские сады и школы, объекты газификации, водоснабжения и водоотведения, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные комплексы и дома культуры. Также можно будет приобрести школьные автобусы, мобильные поликлиники и другое оборудование, необходимое для улучшения инфраструктуры в сельской местности.

«На 2020 год в реестр Минсельхоза РФ включены четыре района Дагестана с объектами на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Главы районов подробно доложили о проводимой в этом направлении работе и о готовности защитить в Минсельхозе России те объекты, которые включены в федеральный реестр на 2020 год», — сказано в сообщении.

Читайте также: Соцобъекты на 8 млрд рублей обещают построить в Дагестане в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр строительства и ЖКЖ Дагестана Малик Баглиев заявил, что до конца 2019 года в Дагестане планируется сдать в эксплуатацию 66 социальных объектов. Их общая стоимость превышает 8 млрд рублей.