Владикавказ, , 16:32 — REGNUM

Предприятия ЖКХ регионов Северного Кавказа задолжали за электроэнергию почти 11 млрд рублей. Это ставит под угрозу стабильное энергоснабжение всего СКФО, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Из общей задолженности, а это 10,8 млрд рублей, свыше 3,1 млрд рублей приходится на долю коммунальных хозяйств республики Дагестан. Республика Северная Осетия-Алания задолжала за электроэнергию почти 2 млрд рублей. Долги предприятий ЖКХ Чеченской республики, Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики составляют примерно по 1,5 млрд рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Северной Осетии пытались принять меры по сокращению долга за потребленную электроэнергию. Перед главами муниципалитетов ставили задачу в кратчайшие сроки принять меры по погашению задолженности, принадлежащей бюджетным потребителям.

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