Калуга, , 16:41 — REGNUM

Министр экономического развития Калужской области Илья Веселов представил на заседании регионального правительства 26 августа прогноз социально-экономического развития региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании областной кабмина выступил министр экономразвития региона Илья Веселов. Admoblkaluga.ru

Калужский министр подробно охарактеризовал коллегам варианты прогноза, а также ключевые макроэкономические показатели региона на ближайшую перспективу. Так, в прогнозируемом периоде в области продолжится стабилизация экономической ситуации, будет укрепляться доля обрабатывающих производств и сельского хозяйства. К 2022 году прогнозируется рост объема инвестиций и численности работающего населения.

За семь месяцев 2019 года в Калужской области отмечается положительная динамика по всем отраслям. Так, значительный рост достигнут в производстве железнодорожной техники (50%), химических веществ (22,8%), машин и оборудования (почти 20%), пищевых продуктов (более 15%) и лекарственных средств (13,3%). Производство сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 7,2%. Хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на 20 миллиардов рублей.

Объем работ в сфере строительства составил почти 82%. Введено около 300 тысяч кв. метров жилья. Инвестиции в основной капитал региона за семь месяцев 2019 года достигли 34 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в первом полугодии 2018 года. Введено в эксплуатацию пять новых производств. Еще шесть производств планируется открыть в Калужской области до конца года.