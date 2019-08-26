Москва, , 16:18 — REGNUM

Самые большие налоговые льготы заложены в госпрограммы по воспроизводству и использованию природных ресурсов и развитию сельского хозяйства, поэтому они могут оказаться под ударом, если Минфин примет решение о сокращении преференций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM26 августа заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Минфин рассматривает возможность сократить налоговые льготы из госбюджета на 35% к 2021 году, пишут «Известия». Так, по оценкам ведомства, порядка 66% налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными. Абрамов считает, что ведомство может пересмотреть суммы льгот, которые сегодня заложены в федеральный бюджет и начнёт с наиболее затратных госпрограмм.

«Если говорить о государственных программах, то самые большие льготы и преференции заложены в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов», которая понесла 1,2 трлн рублей налоговых расходов. Далее следует программа «Развитие сельского хозяйства» более чем с 450 млрд рублей налоговых расходов», — отмечает Абрамов.

Кроме того, по его словам, более 1,5 трлн рублей всех налоговых расходов приходится на льготы по налогу на добавленную стоимость и ввозной пошлине.

«Соответственно прежде всего под ударом могут оказаться компании участвующие в этих программах», — считает Абрамов.

По его словам, сейчас сложно оценить то, как такие нововведения могут сказаться на экономике и бизнесе.

«Ситуация двоякая, с одной стороны бюджет может получить дополнительные доходы, однако дополнительная нагрузка, которая ляжет на бизнес, может привести в последствии к сокращению производительности, либо вовсе привести к закрытию этого бизнеса», — опасается Абрамов.