Москва, , 16:13 — REGNUM

Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом цены производителей на бензин, по данным ведомства, в июле снизились в среднем на 0,8%.

В течение месяца рост потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдался в 29 субъектах Федерации. Наиболее значительный рост отмечен в Иркутской области — на 1,9%, а также в Туве — на 1,2%.

Снижение цен зафиксировано в пяти регионах, наиболее заметное — в Магаданской и Омской областях (на 0,2%).

В Москве бензин за месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.