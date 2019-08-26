Ульяновск, , 16:09 — REGNUM

В Ульяновской области планируют использовать при установлении тарифов «эталонных значений». Он предполагает «заморозку» тарифов, если они выше «эталонного». Данный проект планируют внедрить в регионах, Ульяновская область заявила о готовности стать «пилотом». Данный вопрос был обсуждён на встрече губернатор Сергея Морозова с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергее Пузыревским, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В области поясняют, что основой при формировании тарифов станут «эталонные значения», при которых будут «заморожены» тарифы при превышении данных значений. Отмечается, что разницу между показателями направят на модернизацию объектов. Также предполагается индексировать действующие тарифы, которые ниже «эталонного», по принципу «инфляция минус», то есть их рост не должен превышать роста инфляции, говорят в регионе.

Речь идёт о тарифах в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Напомним, ФАС подготовила законопроект, закрепляющий метод сравнительного анализа с «эталоном» в качестве приоритетного. Правительство РФ отберёт пилотные регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 июля на год «заморожены» тарифы крупнейшего поставщика тепловой энергии — ПАО «Т Плюс». Попытки сохранить на прежнем уровне тарифы на электроэнергию не увенчались успехом: ФАС отказала региону, поэтому стоимость услуги будет повышена.

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