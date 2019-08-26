Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM

На севере Ростовской области началась работа по севу озимых культур. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Сегодня в донском регионе уже активно готовятся к севу озимых, а в некоторых хозяйствах северных районов даже засеяли первые гектары, используя благоприятные условия. В целом во время осенней посевной кампании планируется засеять озимыми 2,5 миллиона гектаров под урожай 2020 года. В настоящее время под эту задачу подготовлено 87% посевных площадей», — сказал он.

По словам Гончарова, донским земледельцам в первую очередь приходится решать вопрос влагосбережения почвы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в осеннюю посевную кампанию труженики донского села посеяли более 3 млн гектаров озимых культур. Это позволило в 2019 году вновь стать регионом-лидером по сбору зерна в России.

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