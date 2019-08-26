Москва, , 15:54 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным признал, что «одна из самых сложных для нас задач» касается демографии, следует из стенограммы встречи, опубликованной пресс-службой Кремля.

В ходе встречи глава государства спросил, почему в регионе «детская смертность выше, чем в целом по стране». На что Хабиров заявил, что «мы над этим работаем», и это не говорит о том, что это «какие-то показатели слабой медицины». Он обратил внимание на то, что «выхаживание самых маленьких», «конечно, сразу дает результат».

«Мы для себя приняли решение, абсолютно всё четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять», — заверил врио Башкирии, на что Путин призвал «всё-таки» обратить «на это особое внимание».

«Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи», — призвал Владимир Путин.

По данным Росстата, в Поволжье рождаемость в расчёте на 1 тыс. населения составила 9,4 (в РФ — 13,2), в том числе в Башкирии — 10,3. Максимальный показатель в округе — в Татарии (10,7), минимальный — в Мордовии (7,4). Убыль населения отмечена во всех регионах Поволжья.

По данным на начало мая 2019 года, среди регионов Поволжья прирост младенческой смертности был отмечен в Башкирии — 5,6%. В остальных 13 регионах ПФО младенческая смертность снизилась. В абсолютных цифрах по числу умерших младенцев наихудшие показатели у Башкирии — 72.