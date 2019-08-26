Москва, 26 августа 2019, 15:54 — REGNUM
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным признал, что «одна из самых сложных для нас задач» касается демографии, следует из стенограммы встречи, опубликованной пресс-службой Кремля.
В ходе встречи глава государства спросил, почему в регионе «детская смертность выше, чем в целом по стране». На что Хабиров заявил, что «мы над этим работаем», и это не говорит о том, что это «какие-то показатели слабой медицины». Он обратил внимание на то, что «выхаживание самых маленьких», «конечно, сразу дает результат».
По данным Росстата, в Поволжье рождаемость в расчёте на 1 тыс. населения составила 9,4 (в РФ — 13,2), в том числе в Башкирии — 10,3. Максимальный показатель в округе — в Татарии (10,7), минимальный — в Мордовии (7,4). Убыль населения отмечена во всех регионах Поволжья.
По данным на начало мая 2019 года, среди регионов Поволжья прирост младенческой смертности был отмечен в Башкирии — 5,6%. В остальных 13 регионах ПФО младенческая смертность снизилась. В абсолютных цифрах по числу умерших младенцев наихудшие показатели у Башкирии — 72.