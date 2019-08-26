Уфа, , 15:56 — REGNUM

Почти 1,4 млн тонн зерна собрали аграрии Башкирии в 2019 году. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам чиновников, за минувшую неделю хлеборобами Башкирии было убрано более 400 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами.

«К 26 августа валовый намолот зерна в регионе составил 1 млн 384 тысячи тонн, это уже сопоставимо с уровнем 2018 года. Урожайность зерновых в среднем по республике составляет 20 центнеров с гектара, что также аналогично прошлогоднему показателю», — сообщили в пресс-службе региона.

По словам чиновников, рожь и озимые пшеница с тритикале убраны с 95 процентов площадей. Лидерами по уборке зерна являются сельхозпроизводители Илишевского, Чекмагушевского и Стерлитамакского районов, ими уже собрано от 73 до 81 тысячи тонн зерна.