Калуга, , 16:04 — REGNUM

Доходы Калужской области с начала 2019 года превысили 28 миллиардов рублей. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве финансов.

Табло с данными министерства финансов Калужской области Admoblkaluga.ru

По информации ведомства, объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил свыше 25 миллиардов рублей, что на 15% больше соответствующего периода 2018 года. Расходы исполнены в сумме 26 миллиардов рублей. На финансирование социальных обязательств направлено 65% от общего объема расходов, или порядка 17 миллиардов рублей. В целом профицит бюджета сложился в объеме 2 миллиарда 114 миллионов рублей.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова необходимо проводить аналитику в разрезе каждого муниципалитета, где фактически формируются доходы региональной казны. Органам местного самоуправления калужский губернатор рекомендовал укреплять собственную доходную базу и искать дополнительные источники поступления средств.