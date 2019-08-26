Териберка, , 15:47 — REGNUM

На ремонт грунтовой дороги до места паломничества туристов — в мурманский поселок Териберка — выделят беспрецедентную сумму денег. Как сообщила на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель главы региона Ольга Кузнецова, ремонт 10 км дороги обойдется в 782 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Высокую стоимость проекта в правительстве объяснили сложностью дорожного покрытия. На подготовительный этап работ уже выделили 60 млн рублей.

Протяженность дороги из Мурманска до Териберки составляет 40 км. Реконструкция остального участка запланирована на 2020 год.

Сумма в 782 млн рублей оживила фантазию мурманчан.

«Может золото положат вместо асфальта. По цене одно и тоже»

«Дорога наверное будет с подогревом и освещением по всей длине»

«Вместо сейдов будут здоровенные стразы»

«Интересно, сколько из этой суммы действительно выделят на строительство дороги … ?», — написали пользователи Вконтакте.

Напомним, мурманская Териберка стала местом притяжения туристов после выхода картины «Левиафан» Андрея Звягинцева. Три года подряд здесь проходил фестиваль «Териберка. Новая жизнь», который проводили бизнесмены из Москвы. Сюда пришли и инвесторы — открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа. Возросшая популярность Териберки повлияла на отношение к ней и чиновников.