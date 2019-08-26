Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM

Хлеборобы Ростовской области в текущем году намолотили 11 млн 174 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Этот показатель на 8% больше прошлогоднего и позволил Донскому региону стать лидером по сбору зерна в России. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Если говорить о северных районах Ростовской области, то здесь собрали 3,5 млн тонн, обеспечив более 31% всего валового сбора области. Отмечу, что практически во всех районах севера области средняя урожайность ранних зерновых выше, чем была в прошлом году», — сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что труженикам донского села удалось достичь высоких показателей, несмотря на жесткие климатические условия.

На этом полевой сезоне на Дону не окончен. Аграриям предстоит собрать урожай пропашных, овощных и поздних зерновых культур, а также засеять донские поля озимыми культурами.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первыми в России завершили сбор хлеба труженики села в Краснодарском крае — свыше 11,1 млн тонн зерна, что на 700 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

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