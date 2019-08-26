Самара, , 15:50 — REGNUM

Сотрудников торговых точек и предприятий Самары обяжут следить за чистотой на прилегающих территориях. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации Самары.

Сейчас администрацией города ведётся работа по закреплению территорий за торговыми предприятиями и другими хозяйствующими субъектами с целью их дальнейшего обслуживания и благоустройства.

Новые правила благоустройства города были приняты Думой Самары в августе текущего года. Документом определяются границы территории, которую предприниматели должны будут содержать в чистоте, обслуживать и благоустраивать.

На сегодняшний день подобные договора заключены со всеми школами, детскими садами, больницами, гаражными комплексами и строительными организациями Самары.

«Заключать соглашения необходимо очень оперативно и контролировать их исполнение», — сообщила глава Самары Елена Лапушкина.