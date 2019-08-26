Москва, , 15:30 — REGNUM

В феврале правительство России дало еще трем городам Башкирии статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Об этом сегодня, 26 августа, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Хабиров напомнил, в Башкирии сейчас пять ТОСЭР — вся география — юг, север, восток, и работа продолжается.

«Все субъекты РФ, которые окружают республику, имеют особую экономическую зону (ОЭЗ). У нас не было особой экономической зоны.

Сейчас идет работа над тем, чтобы в Башкирии появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство России — в сентябре подаем документы», — отметил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из сложных проблем в Башкирии — демография. Об этом 26 августа заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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