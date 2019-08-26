Москва, 26 августа 2019, 15:30 — REGNUM
В феврале правительство России дало еще трем городам Башкирии статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Об этом сегодня, 26 августа, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Хабиров напомнил, в Башкирии сейчас пять ТОСЭР — вся география — юг, север, восток, и работа продолжается.
«Все субъекты РФ, которые окружают республику, имеют особую экономическую зону (ОЭЗ). У нас не было особой экономической зоны.
Сейчас идет работа над тем, чтобы в Башкирии появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство России — в сентябре подаем документы», — отметил врио губернатора.
Как сообщало ИА REGNUM, одна из сложных проблем в Башкирии — демография. Об этом 26 августа заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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