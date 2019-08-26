Брянск, , 15:25 — REGNUM

За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд. Регион полностью избавлен от коммерческих кредитов. Об этом 26 августа на рабочей встрече в Москве председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву рассказал губернатор Александр Богомаз.

По данным региональных властей, с 2015 года валовой региональный продукт возрос с 242 млрд рублей до 330 млрд. Глава территории отметил, что благодаря поддержке правительства удалось снизить кредитную нагрузку, сейчас область должна 7,3 млрд рублей ‑ и это только бюджетные займы. Четыре года назад казна региона составляла всего 46,9 млрд рублей.

«У нас область промышленно-аграрная. Более 70% — это промышленность, 30% — сельское хозяйство», — уточнил губернатор.

Рост промышленности Брянской области за четыре года составил 36,5%. По итогам шести месяцев 2019 года отмечен прирост в этой сфере в размере 13,5%.