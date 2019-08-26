Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM

С 2018 года 17 промышленных предприятий Ростовской области получили займы от регионального фонда развития промышленности на сумму 300 млн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, 26 августа передает пресс-служба донского правительства.

По его словам, в 2019 году в фонд развития промышленности поступили еще 300 млн рублей.

«Это позволит поддержать больше проектов промышленных компаний по выпуску новой продукции», — сообщил глава минпромэнерго региона.

Напомним, что региональный фонд развития промышленности Ростовской области создан для финансовой поддержки (в виде займов) промышленных предприятий области.