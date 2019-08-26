Москва, , 15:19 — REGNUM

Шоурум российской марки Aurus может появится в Китае в ближайшие два года. Планами компании поделился глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии российского офиса Aurus, сообщает «Автостат».

По его словам, представители российской компании планируют сделать рынок Китая ключевым для реализации продукции Aurus.

«Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020—2021 годах аналогичный шоурум появится в Китае», — заявил Мантуров.

Напомним, в марте 2019 года в рамках Женевского автосалона были представлены Aurus Senat Limousine и Aurus Senat. Возможность купить люксовые автомобили российского бренда, по словам главы Минпромторга, появится у европейцев в 2021 году.

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