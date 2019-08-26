Пекин, 26 августа 2019, 15:10 — REGNUM
В городе Чаньчунь, административном центре северо-восточной провинции Цзилинь, прошел форум по защите чернозёмных почв Китая, в котором принял участие вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 25 августа Синьхуа.
Вице-премьер отметил, что благодаря многолетним исследованиям и экспериментам, в Китае накоплен большой опыт эффективного использования черноземов, которые играют важную роль в сельскохозяйственном производстве на северо-востоке страны. Правительством КНР разработаны и внедряются многочисленные пилотные программы, используется зарубежный опыт стран, где в аграрном обороте также используются черноземные почвы.
Назвав чернозёмы «важным ресурсом развития сельского хозяйства», Ху Чуньхуа поставил целью устойчивое развитие сектора, частью которого является обмен опытом внутри страны и на международной арене.