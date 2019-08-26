Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM

Сельхозпроизводители Ростовской области заняли первое место среди российских регионов по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров на совещании, посвященном итогам уборки ранних зерновых культур, передает пресс-служба правительства Ростовской области.

По его словам, сельхозпроизводители Донского региона в 2019 году собрали 11 млн 174 тысячи тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Это на 8% больше показателей 2018 года.

«Если говорить о северных районах Ростовской области, то здесь собрали 3,5 млн тонн, обеспечив более 31% всего валового сбора области», — сообщил Виктор Гончаров, открывая совещание.

По его словам, во всех районах севера области в этом году урожай выше в сравнении с прошлым годом, несмотря на то, что климатические условия в этом году были более жесткими.

Он добавил, что в северных районах Ростовской области некоторые хозяйства уже успели засеять озимые.

«В целом во время осенней посевной кампании планируется засеять озимыми 2,5 миллиона гектаров под урожай 2020 года», — сообщил первый заместитель донского губернатора.