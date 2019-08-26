Красногорск, , 15:27 — REGNUM

Застройщиков Подмосковья оштрафовали на 4,3 млн рублей. Наибольшие суммы штрафов взимались за нарушения законодательства в части привлечения средств дольщиков и строительство без разрешения, сообщили ИА REGNUM26 августаИА REGNUM, в России за первое полугодие 2019 года число проблемных объектов долевого строительства возросло вдвое: с 894 (на конец 2018 года) до 1845 (по данным на июнь 2019 года).

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