Бишкек, , 14:58 — REGNUM

В течение ближайших трех лет в Киргизии должны будут незначительно вырасти объемы добычи полезных ископаемых — угля, нефти, газа и золотосодержащей руды, пишет «Tazabek» со ссылкой на прогнозы правительственных аналитиков.

Так, угля в 2019 году планируют добыть 2 млн 340 тысяч тонн, что на 1,5% больше показателя 2018 года. В 2020 году — 2 млн 456 тысяч тонн, в 2021 году — 2 млн 575 тысяч тонн, в 2022 году — 2 млн 690 тысяч тонн.

Добыча нефти по итогам текущего года должна будет достигнуть 213,2 тысячи тонн, увеличившись в сравнении с минувшим годом на 6,6%. В 2020 году — 217,5 тысячи тонн, в 2021 и 2022 годах — по 217 тысяч тонн.

Согласно прогнозам, природного газа в 2019 и 2020 годах планируется добыть по 28 млн кубометров ежегодно, что на 2,5% больше показателя 2018 года. В 2021 году — 29 млн кубометров, в 2022 году — 30 млн кубометров.

Добыча золотосодержащей руды и концентрата в нынешнем году превысит 41,1 тысячи тонн, что больше прошлогоднего показателя на 0,5%. В 2020 году — более 42,4 тысячи тонн, в 2021 году — более 42 тысяч тонн, в 2022 году — около 43,3 тысячи тонн.