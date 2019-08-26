Сантьяго, , 14:50 — REGNUM

В Пуэрто-Варасе, на юге Чили, прошла пятая министерская конференция АТЭС, посвященная вопросам продовольственной безопасности. Форумом опубликована декларация, в которой содержится призыв содействовать созданию «более интегрированной, интеллектуальной и устойчивой продовольственной системы», сообщает Синьхуа.

Документ перечисляет угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются страны АТР, относя к их числу изменение климата, увеличение числа стихийных бедствий, сокращение биоразнообразия, появление новых сельскохозяйственных вредителей и другие. Подчеркивается, что важными ресурсами их преодоления являются инновации, новые технологии, в том числе связанные с цифровизацией, а также расширение масштабов международного и регионального сотрудничества.

Заместитель министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Юй Синьжун в своем выступлении обратил внимание на необходимость коллективных усилий по обеспечению продовольственной безопасности экономических субъектов АТЭС, укреплению стабильности и повышению качества и уровня жизни людей.