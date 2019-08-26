Бишкек, , 14:35 — REGNUM

В январе — июле 2019 года в Киргизии доля сферы услуг достигла 46,5% ВВП. Ее валовой выпуск сложился на уровне 225,7 млрд сомов (212,1 млрд рублей), что на 2,3% больше прошлогоднего показателя. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета.

Отмечается, что улучшение показателей развития сферы услуг связан с выходом отрасли связи на положительные темпы роста.

Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли за семь месяцев текущего года составил 71,7 млрд сомов (67,4 млрд рублей), увеличившись на 4,3%. Стабильный потребительский спрос обеспечил рост показателей розничной торговли, а на снижение оборота оптовой торговли в большей степени влияет сокращение импортных поставок.

Рынок транспортных услуг испытывает трудности в оказании грузовых перевозок

железной дорогой, связанные с финансовыми затруднениями госпредприятия «Кыргыз темир жолу», а также из-за снижения завоза железнодорожным транспортом угля и нефтепродуктов.

Также произошло замедление роста показателей транспортных услуг, оказываемых гражданской авиацией — валовой выпуск отрасли сложился в объеме 24,8 млрд сомов (23,3 млрд рублей), а рост составил 103,5%. Произошло это из-за того, что национальные авиакомпании не имеют достаточного количества самолетов, а потому не способны удовлетворить спрос на авиабилеты.

Отрасль связи в Киргизии впервые за последние годы вышла на положительные темпы роста. Валовой выпуск отрасли информации и связи в январе — июле 2019 года составил 17,4 млрд сомов (16,3 млрд рублей), что на 3,2% больше прошлогоднего показателя.