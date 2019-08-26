Иркутск, 26 августа 2019, 14:29 — REGNUM
В Иркутской области погода позволила агропроизводителям ускорить работы по уборке урожая ячменя и других зерновых культур. Их в этом году получат примерно на четверть больше, чем в прошлом, сообщили в региональном Минсельхозе, передает 26 августа Общественное телевидение России.
Также, по оценкам специалистов, повысилась урожайность кормов для сельскохозяйственных животных — на 15%. Сейчас же убирают ранний картофель и другие овощи.
Всего производители соберут урожай на площади 711,5 тысяч гектаров, что на процент больше, чем годом ранее — это даже с учётом последствий паводка, который уничтожил часть посевов.
Производители торопятся, пока погода позволяет.
С этого года в Иркутской области введена новая мера государственной поддержки: компенсация затрат производителей на покупку зерносушилок и систем ирригации, оборудование картофеле‑ и овощехранилищ. На эти цели администрация региона выделила более 150 миллионов рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее производители зерна и озимой ржи в Иркутской области направили обращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой об оказании государственной поддержки.
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