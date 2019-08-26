Иркутск, , 14:29 — REGNUM

В Иркутской области погода позволила агропроизводителям ускорить работы по уборке урожая ячменя и других зерновых культур. Их в этом году получат примерно на четверть больше, чем в прошлом, сообщили в региональном Минсельхозе, передает 26 августа Общественное телевидение России.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Также, по оценкам специалистов, повысилась урожайность кормов для сельскохозяйственных животных — на 15%. Сейчас же убирают ранний картофель и другие овощи.

Всего производители соберут урожай на площади 711,5 тысяч гектаров, что на процент больше, чем годом ранее — это даже с учётом последствий паводка, который уничтожил часть посевов.

Производители торопятся, пока погода позволяет.

Александр Сенчурин, комбайнер «Сегодня вот как бы хорошо, то есть погода — это. Вчера вот не работали: дождь был, пасмурно, сыро. Ну оно вот и с утра тоже сыро. Начинает грести — не идёт комбайн».

С этого года в Иркутской области введена новая мера государственной поддержки: компенсация затрат производителей на покупку зерносушилок и систем ирригации, оборудование картофеле‑ и овощехранилищ. На эти цели администрация региона выделила более 150 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производители зерна и озимой ржи в Иркутской области направили обращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой об оказании государственной поддержки.

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