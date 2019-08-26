Москва, , 14:30 — REGNUM

Большинство налоговых льгот оказываются неэффективными, поскольку представителям бизнеса слишком трудно их оформить и использовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

В Минфине заявили, что большая часть налоговых льгот (66%), которые правительство выделяло для бизнеса, оказались неэффективными, пишут «Известия». Так, отмечают в Минфине, льготы, которые получили регионы в 2018 году, принесли прибыль в 87 млрд рублей, но при этом бюджетная система потеряла порядка 253 млрд рублей. В связи с этим Минфин продумывает возможность сократить льготы к 2021 году на 35%, чтобы их размер составил 165 млрд рублей.

«Минфин уже на протяжении 10 лет пытается оптимизировать налоговые льготы. Посмотрим, что будет сейчас. На мой взгляд сложно оценивать эффективность и неэффективность тех или иных льгот, ведь рыночная конъюктура меняется, в целом ситуация в мировой экономике не простая. Если, учитывать, что у нас довольно долго были и до сих пор существуют довольно не простые условия для предпринимательства, то на мой взгляд сложно давать оценку эффективности тех или иных мер», — заявил Абрамов.

Так, отмечает он, нельзя уверенно говорить о том, что получение определенной льготы привело к росту оборота и прибыли компании или наоборот.

«Основная цель льгот заключалась в стимулировании и развитии малого бизнеса, льготы выдавались организациям, инвестирующим собственные средства в основной капитал», — отметил Абрамов.

В итоге, отмечает он, многочисленные льготы, которые были выделены с 2001 года, показали свою неэффективность. По его словам, это связано с тем, что получить и оформить льготу представителям бизнеса довольно сложно.

«Часто льготы просто трудно использовать, их получение носит затруднительных характер в связи с механизмом. Достаточно взять инвестиционный налоговый вычет, который предоставляется предприятиям, инвестирующим в свой основной капитал. Воспользоваться ей достаточно сложно, законодательно она введена только в 10 регионах, но и там есть ограничения касающиеся видов оборудования или перечня технологий», — считает Абрамов.