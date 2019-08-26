Москва, , 14:17 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года ВВП России вырос на 0,7%. Об этом сегодня, 26 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%», — привёл цифры Путин.

Однако, по мнению главы государства, необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и динамичным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.

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