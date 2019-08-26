с. Павино, 26 августа 2019, 14:04 — REGNUM
В селе Павино Костромской области построили новый плот для полоскания белья и стирки паласов на реке Вочь, — пишет газета «Северный луч».
Плот для стирки был построен по просьбам местных жителей. И павинцы уже активно им пользуются.
«Полоскальня», «полоскалка», «плотомойка», «платьемойка» — сооружение называют по-разному. Они до сей поры существуют практически во всех населенных пунктах региона, которые стоят на берегу водоемов. Кострома не исключение. На реке Белилка в областном центре жительницы окрестных улиц полощут белье в проточной воде. Мыть ковры и паласы летом сюда приезжают со всего города.
В конце 2015 года «полоскалка» в городе Буй Костромской области стала хитом интернета, когда один из ведущих Первого канала пошутил по этому поводу в своей программе.