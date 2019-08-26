с. Павино, , 14:04 — REGNUM

В селе Павино Костромской области построили новый плот для полоскания белья и стирки паласов на реке Вочь, — пишет газета «Северный луч».

Плот для стирки был построен по просьбам местных жителей. И павинцы уже активно им пользуются.

В конце 2015 года «полоскалка» в городе Буй Костромской области стала хитом интернета, когда один из ведущих Первого канала пошутил по этому поводу в своей программе.