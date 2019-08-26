Грозный, , 14:03 — REGNUM

Власти Чечни констатируют увеличение туристического потока в республику. За первое полугодие 2019 года его рост составил 37%. Об этом сообщил министр по туризму ЧР Муслим Байтазиев.

По его словам, если в аналогичным периоде 2018 года Чечню посетили 72 404 туриста, то в 2019 году их число увеличилось почти до 100 тыс. человек.

«В целях продвижения регионального турпродукта проводятся различные выставки, фестивали туризма и отдыха, чемпионаты по активным видам туризма, форумы, рекламные туры для бизнесменов, туроператоров, трэвел-блогеров, ралли, деловые мероприятия для профессионалов индустрии гостеприимства», — цитирует министра ТАСС.

По словам Байтазиева, Чечня уже открыла семь представительств туристско-информационного центра VisitChechnya. Как сообщало ИА REGNUM, одними из последних были открыты такие центры в Париже и Стамбуле.

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