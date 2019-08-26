Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM

Дочерняя компания «Роснефти» — АО «РН-Ростовнефтепродукт» — намерена взыскать с администрации Ростова-на-Дону около 50 млн рублей. Такова, по мнению истца, сумма убытков, которые связаны с изъятием земли во время подготовки к ЧМ-2018.

Три земельных участка (их площадь 7 кв. м, 122 кв. м и 573 кв. м), расположенные на улице Шоссейной, использовались для работы автозаправочной станции (АЗС) № 111. Власти договорились с компанией об изъятии части земель — меньших по площади, сообщает издание «Город N».

В результате чиновники при строительстве автодороги изъяли все три участка, АЗС фактически прекратила работу. Власти пообещали компенсировать потери, но выплата подразумевалась только по двум изъятым участкам — 7 кв. м и 122 кв. м.